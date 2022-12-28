مشاهد تأسر القلوب.. هكذا ارتسمت الثلوج على جبل اللوز في تبوك

في محاولات وتحديات للظهور بأجمل الصور التوثيقية لموجات الثلوج التي كست منطقة تبوك وحولتها إلى حلة بيضاء مع مستهل بداية موسم الشتاء، توافد عشاق التصوير الضوئي من ساعات الصباح الأولى على سفوح جبل اللوز.

وتسابق عائلات في تبوك للوصول إلى جبل اللوز باعتبارها وجهه سياحية شتوية، حيث قاموا برصد الثلوج والاستماع بتغطيتها للأشجار والمرتفعات والسهول، وذلك بعد الموجة القطبية التي غطت قمم وسهول الجبل ليعود المشهد من جديد في كل عام لمواقع الجبال التي يكسوها البياض.

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وفي حديثه لـ"لعربية.نت" قال المصور الضوئي فواز الحربي، إن تصوير الثلوج من أصعب أنواع التصوير نظرا لبريدة الجو ولمدة الانتظار الطويلة التي يقضيها المصور في سبيل الوصول للقطه المناسبة.

كما أشار إلى أنه قضى أكثر من ٢٠ ساعة في سبيل الوصول إلى الصور التي يريد أن يوثق من خلالها جماليات نزول الثلج على جبل اللوز، والذي يستهوي العديد من المصورين.

وأوضح أنه على الرغم من برودة الجو وقوة الرياح، إلا أن المصور يشعر بالسعادة عندما ينزل الثلج وتتكلل جهوده بالنجاح والخروج بصور احترافية، بينما قد يغادر بعض المصورين عندما لا يري الثلج فالقصة تحتاج للصبر والانتظار للخروج بصور احترافية.

برد المربعانية

إلى ذلك، ذكر خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، إن المربعانية هي أشهر مواسم الشتاء وسميت بذلك لأن مدتها 40 يوماً، فالعرب البادية يعتبرون المربعانية بداية البرد في أول ديسمبر، وعرب الشام يعتبرون المربعانية شدة البرد في 23 ديسمبر "المنقلب الشتوي".

وتابع أنه إذا تمكنت قبضة المربعانية من عناصر المنظومة المناخية يشتد عصف الريح الشمالية الباردة، وبانتهائها يشتد عصف الريح التي لا تستقر على جهة معينة، فبرد المربعانية في باطنها وفي ظاهرها، وبرد شباط في ظاهرها.

يذكر أن جبل اللوز الواقع شمال غرب السعودية قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك، ويبلغ ارتفاعه (2549) متر فوق سطح البحر ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز به، وتتساقط عليه الثلوج أحيانًا في فصل الشتاء وأحيانًا في فصل الربيع إذا حصل منخفض جوي.