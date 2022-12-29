المنتخب السعودي يستضيف البطولة الدولية الودية للسيدات

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم البطولة الدولية الودية للسيدات، وذلك بمشاركة 4 منتخبات للسيدات هي: باكستان، وجزر القمر، وموريشيوس، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني صاحب الضيافة. وتحتضن المنطقة الشرقية البطولة خلال الفترة من 11-19 يناير المقبل، حيث تقام المباريات على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وتأتي استضافة البطولة ضمن أهداف إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المنتخب الأول الذي تم تدشينه العام الماضي، وخاض خلال الفترة الماضية العديد من المعسكرات والمباريات الودية.

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الكرة النسائية في السعودية

من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيان "إن الكرة النسائية في السعودية شهدت قفزات كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تطوير المسابقات المحلية ومراكز التدريب الإقليمية للفتيات بما يساهم في اكتشاف مواهب جديدة تكون نواةً لمنتخب قوي خلال السنوات القليلة القادمة".

وأضافت أن الاتحاد السعودي يسخّر كافة الإمكانات لتطوير كرة القدم النسائية، خاصة أنها ضمن مرتكزات استراتيجية تحوّل كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها العام الماضي.

وأضافت بن بهيان أن البطولة الدولية الودية تهدف إلى المزيد من الاحتكاك للاعبات المنتخب قبل خوض غمار البطولات الرسمية المستقبلية.