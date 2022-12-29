السعودية.. هذا ما قاله مختص بالأرصاد حول الحالة المطرية

كشف الباحث والمختص في الأرصاد معاذ الأحمدي لـ"العربية.نت"، أن هناك حالة جوية من عدم الاستقرار تؤثر على مناطق واسعة من السعودية، ويستمر تأثيرها إلى أيام عديدة بداية من مساء اليوم الخميس 29 ديسمبر.

وقال: تشير الخرائط السينوبتيكية إلى قدوم منخفض جوي يستثير بما يسمى Red Sea Tough أخدود البحر الأحمر وسط سواحل البحر الأحمر أيضاً، تندفع كتلة هوائية دافئة من جنوب البحر الأحمر نحو السعودية، لوجود مرتفع جوي جنوب شرق شبه الجزيرة العربية.

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وأضاف: بدايةً تتأثر سواحل المنطقة الجنوبية ومرتفعاتها في منطقة جازان وأبها والنماص والباحة ومنطقة مكة المكرمة وتوابعها، إضافة إلى محافظة الطائف وسواحل البحر الأحمر، خاصة جدة رابغ الليث القنفذة وشرق السواحل والمرتفعات وعالية نجد شرق المنطقة الغربية والجنوبية إلى العاصمة الرياض وتوابعها والقصيم.

ويمتد التأثير حتى المنطقة الشرقية الدمام من صباح يوم الجمعة وحتى مساء السبت تشتد تأثير وذروة الحالة على هذه المناطق بطابع الغزارة الرعدية تنتقل يوم الأحد والاثنين والثلاثاء مع تعمق المنخفض الجوي إلى المدينة المنورة وتوابعها ينبع الرايس والمحافظات الأخرى ثم شرقها نحو منطقة حايل والجوف وطربجل والحدود الشمالية وحفر الباطن يتواصل تأثير الحالة إلى يوم السبت 7 يناير 2023.

وأوضح أنه يجب متابعة التنبيهات الصادرة من الجهات المختصة والمركز الوطني للأرصاد.