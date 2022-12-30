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أمطار على السعودية
أمطار على السعودية

مدني السعودية يحذر.. والأمطار مستمرة

نوه الدفاع المدني في السعودية بعدم مغادرة المنازل خلال هطول الأمطار والتقيد بالإرشادات

العربية.نت - مريم الجابر 
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أوضح متحدث ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ في السعودية العقيد محمد الحمادي أنه على الجميع عدم المغامرة وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات خلال هطول الأمطار.

وقال إن فرق الدفاع المدني أكملت جاهزيتها مع الحالات الطارئة خلال موسم الأمطار، وفقاً للتوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

الدفاع المدني حذر من الأمطار
الدفاع المدني حذر من الأمطار

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بالأرواح والممتلكات أثناء هطول الأمطار وما يصاحبها من جريان للأودية والشعاب مع أهمية الالتزام بشروط السلامة.

وشددت على أهمية الحذر والانتباه من قبل السائقين واتباع الإرشادات والتحذيرات التي يبثها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التهاون في اتباعها.

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الجدير بالذكر أن الحالة المطرية ما زالت مستمرة على مناطق السعودية، والتي ستستمر كما توقعت الأرصاد إلى نهاية الأسبوع.

وقد هطلت اليوم أمطار غزيرة على كل من مكة وجدة والطائف، والعاصمة الرياض مما دعا موسم الرياض إلى إلغاء العديد من الفعاليات نظرا للحالة الجوية.

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