اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ناوان وجمال الطبيعة - تصوير علي الشدوي
ناوان وجمال الطبيعة - تصوير علي الشدوي

مشاهد مبهرة.. الأمطار تحول مركز "ناوان" إلى لوحة غناء

مركز "ناوان" القريب من منطقة الباحة جنوب السعودية خطف الأنظار بجمال الموقع والخضرة الطاغية

العربية.نت - نادية الفواز  تصوير/ علي الشدوي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خطف مركز "ناوان" القريب من منطقة الباحة جنوب السعودية، الأنظار بجمال الموقع والخضرة الطاغية التي حولت المكان إلى لوحة جمالية معبّرة عن تأثير الأمطار على الطبيعة.

تصوير علي الشدوي
تصوير علي الشدوي

المصور الضوئي ومتتبع الأمطار علي الشدوي، أكد ما يحمله مركز "ناوان" غرب مدينة الباحة التابعة لمحافظة المخواة، من جماليات طبيعية ربانية آسرة للمشاهدين عبر دهشة امتداد الخضرة الواسع.

من جمال مركز ناوان - تصوير علي الشدوي
من جمال مركز ناوان - تصوير علي الشدوي

وقال: مركز "ناوان" يُعد أكبر مركز في منطقة الباحة من حيث المساحة، وتشتهر بواديها الكبير الذي يغذي العديد من الأودية الفرعية، ونشاط أهلها الزراعة ورعي الأغنام، ولديهم العديد من المحاصيل الزراعية، مثل الذرة والدخن والبطيخ الصيفي والـمنجا ذو الجودة العالية، وشجر الموز وكذلك الليمون.

وأوضح الناشط الاجتماعي عبدالرحمن الزهراني في حديثه لـ"العربية.نت" أن عدد سكان مركز ناوان يقدر بأكثر من 12000 نسمة، وعدد القرى 53، ونظير توافر الخدمات فيها فهي مقبلة على مستقبل حضاري مشرق، كون التخطيط الحضاري للمدن هو الأساس الأول نحو تنمية مستدامة، وهذا يجعل من ناوان مدينة نموذجية في المستقبل، كما يوجد في ناوان مدينة صناعية تبلغ مساحتها 6 ملايين متر مربع.

مركز ناوان - تصوير علي الشدوي
مركز ناوان - تصوير علي الشدوي
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نتنياهو يكشف ملامح خطة حكومته الجديدة نتنياهو يكشف ملامح خطة حكومته الجديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط