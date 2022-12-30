مشاهد مبهرة.. الأمطار تحول مركز "ناوان" إلى لوحة غناء

خطف مركز "ناوان" القريب من منطقة الباحة جنوب السعودية، الأنظار بجمال الموقع والخضرة الطاغية التي حولت المكان إلى لوحة جمالية معبّرة عن تأثير الأمطار على الطبيعة.

المصور الضوئي ومتتبع الأمطار علي الشدوي، أكد ما يحمله مركز "ناوان" غرب مدينة الباحة التابعة لمحافظة المخواة، من جماليات طبيعية ربانية آسرة للمشاهدين عبر دهشة امتداد الخضرة الواسع.

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وقال: مركز "ناوان" يُعد أكبر مركز في منطقة الباحة من حيث المساحة، وتشتهر بواديها الكبير الذي يغذي العديد من الأودية الفرعية، ونشاط أهلها الزراعة ورعي الأغنام، ولديهم العديد من المحاصيل الزراعية، مثل الذرة والدخن والبطيخ الصيفي والـمنجا ذو الجودة العالية، وشجر الموز وكذلك الليمون.

وأوضح الناشط الاجتماعي عبدالرحمن الزهراني في حديثه لـ"العربية.نت" أن عدد سكان مركز ناوان يقدر بأكثر من 12000 نسمة، وعدد القرى 53، ونظير توافر الخدمات فيها فهي مقبلة على مستقبل حضاري مشرق، كون التخطيط الحضاري للمدن هو الأساس الأول نحو تنمية مستدامة، وهذا يجعل من ناوان مدينة نموذجية في المستقبل، كما يوجد في ناوان مدينة صناعية تبلغ مساحتها 6 ملايين متر مربع.