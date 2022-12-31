في ليلة تاريخية.. البَرد يكسو "بلجرشي" جنوب السعودية

كسا بياض حبات البَرد مدينة الباحة وبلجرشي جنوب السعودية، بعد أن سيطر اللون الأبيض على مختلف تضاريس الأحياء والشوارع والجبال والسهول، والتي وجدت أصداء لدى رواد التواصل الاجتماعي، حين وثقوا جماليات الثلوج التي هبطت على المدينة بعد عاصفة قوية يوم أمس ووصفت بالليلة التاريخية، والتي لم تمر بها المدينة منذ 12 عاما.

وقد قدّم مدير المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي "أحمد الغامدي" مجموعة من الصور، توثق تلك الليلة، التي قلبت بلجرسي إلى اللون الأبيض، وتحولت شوارعها لمجرى من البَرد.

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شلالات الباحة

وعلى صعيد متصل، جذبت مشاهد جريان السيول وهبوطها في شلالات مبهرة نتيجة تساقط أمطار الخير على مدينة الباحة، أنظار السائحين والأهالي، ما دفعهم للخروج والاستمتاع بمناظرها الخلابة وبخريرها الهادر الذي ينحدر من سفوح الجبال، مخترقة الشعاب والأودية في صورة بانورامية آسرة، زادها جمالاً اكتساء مدرجاتها ومزارعها وبساتينها باللون الأخضر في مشهد امتزج مع أشعة الشمس ليضفي على المكان أجواء ساحرة فاتنة.

توقعات الأمطار

من جهتها أكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم والمنطقة الشرقية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران.