26 مليون إعجاب لصورة رونالدو مع تيشيرت النصر على الإنستغرام

أعلن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر مساء أمس الجمعة، التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة قوية ومدوية، بعد التعاقد مع أحد أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وعقب إعلان نادي النصر عن إتمام صفقة انتقال رونالدو إلى صفوفه، لاقت الصور التي نشرها اللاعب على حساباته الرسمية وحساب النصر تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير وحقق أرقاما قياسية في التفاعل.

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كريستيانو رونالدو، نشر صورة له بتيشيرت نادي النصر على حسابه الرسمي على إنستغرام، حققت حتى الآن ما يقرب من 26 مليون إعجاب، وهو الرقم الذي تحقق في 15 ساعة فقط، لتقفز الصورة وتدخل ضمن الصور الأكثر إعجابا في قائمة إنستغرام لعام 2022، ويتحول رونالدو لأكثر شخصية موجودة ضمن قائمة أكثر صور تحقيقا للإعجاب عبر إنستغرام في عام 2022.

وحسم نادي النصر التعاقد مع رونالدو بعد فسخ الأخير عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد بالتراضي، وإبرام العالمي الصفقة لمدة موسمين ونصف.