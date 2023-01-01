شاهد.. سفير اليابان يرتدي "البشت" ويهنئ السعودية بالعام الجديد

ارتدى سفير اليابان لدى السعودية، فوميو إيواي، الزي السعودي وهو يقدم التهنئة لقيادة وشعب السعودية، بمناسبة بداية العام الجديد 2023.
وظهر السفير الياباني في مقطع فيديو؛ نشره عبر حسابه في “تويتر”، مرتدياً الزي السعودي “البشت والشماغ”، ويتحدث باللغة العربية عن العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع بين المملكة واليابان في مختلف المجالات.
يهنئ سفير اليابان لدى المملكة السيد/ فوميو إيواي القيادة و الشعب السعودي بمناسبة بداية العام الجديد 2023 🎍🇯🇵🤝🇸🇦🎍 pic.twitter.com/fG37mA5FFj— Embassy of Japan in KSA (@JapanEmbassyKSA) December 31, 2022
كما عبر سفير اليابان، عن خالص التهاني للمملكة حكومة وشعباً بالعام الجديد، متمنياً أن يكون العام الجديد مليئاً بكل خير وبركة وصحة وعافية للجميع.
فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الصورة معبرين عن سعادتهم بهذا التلاقي الإنساني بين اليابان والسعودية.
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