السعودية: تعديلات على رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة

أقرّ مجلس الوزراء تعديلاً جديداً يضاعف رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة في الحالات التي يكون فيها المقيمون خارج السعودية.

وينص التعديل الجديد على أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل السعودية، وفي حال كان المقيم خارج السعودية يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

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في حين أن 500 ريال لعدد سفرات ولمدة 3 أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل السعودية، وفي حال كان خارج السعودية، يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

كما نص تعديل المادة 38 من نظام الإقامة الذي نشر في الصحيفة الرسمية "أم القرى"، تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله اذا كانوا داخل السعودية.