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ظاهرة غريبة!..ما صحة تساقط الثلوج على مكة والحرم المكي؟

"المقطع المنتشر معالج بمؤثرات إضافية"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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بعد تداول مقاطع فيديو تظهر سقوط ثلوج على المسجد الحرام، كشفت هيئة الأرصاد الجوية حقيقة الموضوع.

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فقد أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية حسين القحطاني، أن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على‫ المسجد الحرام غير صحيح.

المقطع المنتشر معالج

كما أضاف أن المقطع المنتشر معالج بمؤثرات إضافية.

جاء ذلك بعدما أثار مقطع انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل جدلا، حيث أظهر سقوط الثلج على الكعبة ومكة المكرمة لأول مرة في تاريخ السعودية.

فيما شكك البعض بصحة الفيديو من الأساس.

ظاهرة غريبة؟!

وتداول ناشطون مقاطع فيديو قالوا إنها توثّق ظاهرة غريبة تحدث في مكة وعند الكعبة المشرفة لأول مرة، حيث تساقط الثلج على الحرم ومكة، إلى أن تبينت صحته.

يذكر أن العالم يواجه الآن في موسم الشتاء موجة صقيع وعواصف ثلجية غير مسبوقة، تسببت بمقتل الكثيرين في أوروبا وأميركا.

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