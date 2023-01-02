مشاهد تأسر القلوب لزخات المطر في المسجد الحرام بمكة

مشاهد إيمانية تلفها الروحانية والسكينة في البيت العتيق خلال هطول الأمطار، حيث شهد الحرم المكي في مكة المكرمة، ظهر اليوم، سقوط أمطار غزيرة، وسط أداء المعتمرين مناسكهم، وسط دعوات وسجدات المصلين، مستبشرين فرحين مرددين "مطرنا بفضل الله"، ويلهجون بالدعاء رافعين أكف الضراعة إلى الله مبتهجين بأمطار الخير والبركة.

في الوقت نفسه، رفعت الأرصاد درجة التنبيه إلى (تحذير) متقدم، يتخللها عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ‏على ‫العاصمة المقدسة، ونهاية الحالة يوم الثلاثاء 11:00ص.

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إلى ذلك، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، تنفيذ خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

وجندت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

وأوضحت الرئاسة أنه تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفاعل في عملية التجفيف وتكثف استعداداتها بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار.

على صعيد متصل، أكدت مركز الأرصاد، في بيان له، أن الحالة الجوية تتضمن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم، والرياض والمنطقة الشرقية.