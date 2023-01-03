صور 10 حسناوات قبل جورجينا.. تفاصيل السر الكبير في حياة رونالدو الخاصة

ارتبط الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي وجورجينا منذ عام 2016، وأنجبا ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022)، كما أن عارضة الأزياء الأرجنتينية الأصل تعتني بأطفال رونالدو الخمسة.. فمن هن أمهاتهم.

تتكون عائلة كريستيانو رونالدو من 6 أفراد هم صديقته جورجينا، وكريستيانو جونيور الابن الأكبر، والتوأم إيفا وماتيو من أم حاضنة، وكذلك ألانا مارتينا الطفلة التي أنجبتها صديقته جورجينا، والطفلة الأخيرة التي أنجبتها صديقته أيضاً خلال الساعات الماضية.

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وتعتبر هوية والدة جونيور الابن الأكبر لكريستيانو غير معروفة، حيث تحدث النجم البرتغالي من قبل عن الأمر، تحديداً في عام 2015 أطلق تصريحات قاسية، قال فيها: "جونيور لا يعرف من هي والدته، لكن هذا لا يمثل أزمة، يعيش الكثير من الأطفال بدون أم وأب أو يموت أحدهما".

وتابع: "لن أكذب عليه لكونه يستحق معرفة الحقيقة، لكنني لا أريد أن أقول الحقيقة لمجرد أن الناس يريدون مني أن أفعل ذلك، عندما يأتي الوقت المناسب سوف أخبره عن هوية والدته".

وولد جونيور 2010 في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، وقالت شقيقة كريستيانو في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن والدة جونيور توفيت، ولكن صحيفة "ميرور" أشارت إلى أن هذا الأمر غير صحيح، ووالدة جونيور حصلت على 10 ملايين جنيه إسترليني من كريستيانو مقابل إدانتها لحقوقها الأبوية ولا تكشف عن هويتها، ولكن بعد ذلك غيرت رأيها وطالبت بالحق في رؤية طفلها.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك كانت مرتبطة بكريستيانو في وقت سابق، وقد تكون هي والدة جونيور، وأشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن والدة جونيور طالبة كانت تبلغ من العمر 20 عاما.

وبين تصريحات كريستيانو رونالدو التي أكد خلالها أنه سيعلن عن هوية والدة ابنه يوماً ما، وتصريحات شقيقته التي أكدت فيها أنها فارقت الحياة، ينتظر الجميع تنفيذ وعد النجم البرتغالي والكشف عن السر الأكبر في حياته.

وليست قصة والدة نجله الأكبر هي السر الوحيد في حياته ولكن هناك أسرار كثيرة، حيث تتردد شائعات عن علاقاته المتعددة بنجمات عالميات، وهذه قائمة بأبرز 10 علاقات في حياته:

ورغم أن مهاجم النصر يعيش حياة أقرب للأسرية مع صديقته جورجينا رودريغيز، فإن رونالدو يعد واحدا من أشهر "دنجوانات" كرة القدم، بعلاقات متعددة مع حسناوات بينهن عدد كبير من الشخصيات العامة.

ورصدت صحيفة "صن" البريطانية عددا من أهم العلاقات العاطفية التي عاشها رونالدو، علما أن تلك فقط التي عرف الإعلام طريقه إليها، أو أعلن عنها كريستيانو أو شريكته.

1. جوردانا جاردال

عارضة الأزياء البرازيلية كانت الصديقة الأولى لرونالدو عندما أصبح لاعبا محترفا، وهي شقيقة زميله في سبورتينغ لشبونة آنذاك ماريو جاردال، إلا أن علاقتهما انتهت سريعا عام 2003.

2. ميرشي روميرو

ارتبط رونالدو بعارضة الأزياء والمذيعة التلفزيونية البرتغالية لأكثر من عام بين 2005 و2006، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن البعد الجغرافي حال دون استمرار العلاقة.

3. جيما أتكينسون

الممثلة البريطانية كانت على علاقة برونالدو عام 2007 وكان ارتباطهما، الذي استمر 4 أشهر فقط، حديث مدينة مانشستر.

4. سورايا تشيفاس

ممثلة برتغالية شهيرة كانت على علاقة بـ"الدون" عام 2006، وهي صاحبة فيلم "كول غيرل" الذي حقق أعلى أرباح في البرتغال عام 2007.

5. بيباشا باسو

في عام 2007 خطفت الممثلة الهندية قلب كريستيانو، لكن كالعادة انفصل اللاعب عن نجمة "بوليوود" سريعا.

6. لوانا بيليتي

شقيقة لاعب تشلسي الإنجليزي السابق جوليانو بيليتي كانت صديقة رونالدو عام 2009، في علاقة عاطفية عابرة.

7. إيرينا شايك

كانت عارضة الأزياء الروسية صديقة وراء واحدة من أهم التجارب العاطفية لرونالدو وأكثرها استقرارا، حيث ارتبطا لخمسة أعوام، منذ 2010 إلى 2015.

8. لوتشيا فيالون

بعد انفصاله عن إيرينا شايك، ارتبط رونالدو بالمذيعة الإسبانية لوتشيا فيالون لعدة أشهر.

9. باريس هيلتون

الأميركية الفاتنة كانت على علاقة برونالدو عام 2009، وقضى اللاعب جزءا كبيرا من صيف هذا العام معها في كاليفورنيا.

10. كيم كارداشيان

في عام 2010 كانت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة صديقة لرونالدو، وشوهد الاثنان في أكثر من مناسبة يتبادلان القبلات.