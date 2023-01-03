هذه المدينة تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية
الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من المملكة
كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض المدن، في الوقت الذي سجّلت منطقة جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية، تليها عرعر والقريات 5 درجات، وسكاكا ورفحاء 6 مئوية، وحائل 7 مئوية، والمجمعة والرياض وأبها والباحة وحفر الباطن والأحساء 8 مئوية.
من جهته، أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق السعودية، وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة جازان.
ونوه بأن الرؤية الأفقية ستتأثر بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان - الظهر- جبل اللوز).
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