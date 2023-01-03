"إثراء" يصافح زواره بباقة متنوعة من الفعاليات الشتوية

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، باقة من الفعاليات الشتوية مفعمة بالثقافة والمتعة، والتي تصافح الزوار تحت شعار "إثراء كل التجارب في وجهة واحدة"، حيث العديد من البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية المتنوعة التي تزدان بها مساحات إثراء الداخلية والخارجية طوال موسم الشتاء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من تجارب الطعام التي تأخذ الزائر في رحلة بين الأطباق متعددة النكهات من عوالم وثقافات مختلفة، إلى جانب عروض مسرحية وموسيقية متنوعة وتجارب تسوق مميزة.

عروض مسرحية

سيكون الزوار على موعد مع العرض الموسيقي (شريك ذا ميوزيكال) الذي يقدم لأول مرة في المملكة العربية السعودية على مسرح إثراء، وذلك خلال الفترة من 20 جمادى الآخرة – 6 رجب 1444ه الموافق (11-28 يناير 2023م)، وهو عرض مستلهم من فيلم "شريك" الشهير الحائز على جائزة الأوسكار، حيث تعود الشخصية المحبوبة مجددًا من خلال هذا العرض، ليلتقي الزوار صغارًا وكبارًا بجميع الشخصيات التي يحبونها من الفيلم الشهير.

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معرض الهجرة

يستمر معرض (الهجرة على خُطى الرسول صلى الله عليه وسلم) في استقبال الزوار ليأخذهم في جولة تفاعلية تضم محطات ملهمة تسلط الضوء على واحدة من أهم الأحداث الهامة في التاريخ الإسلامي، وهي رحلة الرسول الكريم عام 622م من مكة إلى المدينة المنورة والتي أدت إلى ولادة مجتمع يضم اليوم أكثر من 1.5 مليار مسلم.

مخيم وَكَف

سيتمكن الزوار من الشعور ببهجة نسيم الشتاء والاستمتاع بتجربة لا تُنسى وسط أجواء عائلية ممتعة، حيث يحتوي مخيم "وَكَف" على العديد من المرافق المختلفة، ويحكي كل مرفق عن تجربة زاخرة يرافقها عروض موسيقى وطبخ حيّة، وتجارب تسوق متنوعة.

بطولة الشطرنج

في أجواء تنافسية يملأها التحدّي والمتعة؛ يطلق المركز بطولة (إثراء للشطرنج) في الفترة 10-12 جمادى الآخرة 1444ه الموافق (3-5 يناير 2023م)، حيث يتنافس المتسابقون ضمن 3 مجموعات مقسمة حسب الفئات العمريّة ليلعب كل منهم عدّة جولات ويثبت بأنه البطل.

ورش عمل متنوعة

سيكون متاحًا للزوار تطوير مهاراتهم من خلال الدورات وورش العمل المكثفة التي تقدمها أكاديمية إثراء في عدة مجالات منها الفنون المسرحية والسينمائية والفنون والتصميم والأدب والموسيقى والقيادة الإبداعية.

متاهة إثراء

وللأطفال نصيب من الفعاليات المختلفة التي يقدمها متحف الطفل، منها متاهة إثراء حيث يستمتع الطفل بخوض تجربة استكشاف للعالم من خلالها ويبدأ بالتعرف على ثقافات متنوعة عبر حل التحديات ولعب ألعاب مختلفة.