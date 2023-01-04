شواطئ جازان تجذب الهاربين من برد المناطق الجبلية
مهرجان شتاء الشقيق يستمر 90 يوماً ويتضمن عدداً من المحلات التسويقية والترفيهية والمعارض والمحلات التي تبيع مختلف المنتجات
تشهد شواطئ مركز الشقيق، البوابة الشمالية لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، توافد السياح بأعداد كبيرة من منطقة عسير والمحافظات الأخرى الباردة طلباً للدفء مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق والمحافظات الجبلية الباردة المجاورة للشقيق.
هذا وقد انتهت بلدية مركز الشقيق مؤخراً من تأجير 54 مكاناً ضمن التجهيزات لموسم "شتاء الشقيق"، وذلك من إجمالي "90 فرصة استثمارية" مؤقتة تم طرحها، إضافةً إلى 5 حاضنات و17 منفذاً للبيع.
ويتهيأ المركز التابع لمحافظة الدرب لموسمه السياحي السنوي الذي بدأ مبكراً وشهد توافداً من قبل الزوار والمتنزهين، بينما كثفت الجهات الحكومية أعمالها ورفعت البلدية من جاهزيتها لاستقبالهم.
وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف لـ"العربية.نت" أن تأجير عدد من المواقع يعد فرصة استثمارية موسمية للشباب والفتيات يعود بالفائدة عليهم، مشيراً إلى ما يشكله تواجد الزوار والمتنزهين من تنشيط للحركة السياحية والاقتصادية.
وأشار عطيف إلى أن مهرجان الشقيق يستمر 90 يوماً ويتضمن عدداً من المحلات التسويقية والترفيهية والمعارض والمحلات التي تبيع مختلف المنتجات، هذا بالإضافة لمناطق الترفيه والألعاب المتنوعة المخصصة للأطفال وجلوس العوائل، ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية، ومطاعم ومراكز التسوق الخارجية، ومرافق الخدمية ومهنية، هذا إلى جانب تقديم الهدايا لزوار المهرجان، بهدف تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.
وبين أن المهرجان يتيح لأهالي المركز والزوار فرص التبضّع وشراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مناسبة، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية وتوفير الفرص الوظيفية المؤقتة لمن يسعون إلى اكتساب الخبرة والمعرفة.
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