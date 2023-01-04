لقطات بديعة.. الثلوج تغطي جبل اللوز شمال السعودية

عادت الثلوج لتلف جبل اللوز الشهير شمال السعودية، فجر اليوم، وتحوله إلى لوحة بيضاء في صور بديعة، ظهرت فيها الأرض وهي تلتحف بالثلج، ولا تزال المنطقة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، والتي تعمل على تساقط زخات الثلوج على عدد من المرتفعات الجبلية العالية.

لوحة فنية

وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صور الثلوج عبر وسم #ثلوج_ تبوك ووسم #جبل _اللوز، معبرين عن احتفائهم بالزائر الأبيض الذي غطى جبال اللوز فجر اليوم الأربعاء، معبرين على سعادتهم بالطاقة الإيجابية التي يحملها لهم بياض الثلج، والذي حول الموقع إلى لوحة فنية.

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وقال المصور الضوئي خالد أبو منصور لـ"العربية.نت": إن المشاهد الخلابة حفزت المصورين للتواجد في الموقع وتوثيق جماليات الثلوج التي نثرت بياضها على الجبال والسهول وخرجت بأفضل حلة.

توقعات الطقس

من جهته توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما يُتوقع تساقط الثلوج على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).

جبل اللوز

يشار إلى أن جبل اللوز يبلغ ارتفاعه 2549 مترا فوق سطح البحر، ويتميز ببرودته الشديدة، فهو الجبل الوحيد الذي تسقط عليه الثلوج في فصل الشتاء في السعودية، ففي كثير من الأوقات يتأثر هذا الجبل بالمنخفضات الجوية القادمة من مناطق بلاد الشام، مصحوبة بكتل هوائية باردة، قادمة من المناطق القطبية.

ويقع هذا الجبل قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك. ويبلغ ارتفاعه (2549) متر فوق سطح البحر ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز به قديماً.