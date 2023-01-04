مواطن في جازان ينجح في زراعة ذرة بألوان مختلفة

نجح مواطن في مركز الشقيق بوابة منطقة جازان الشمالية، جنوب غرب السعودية، في إنتاج كميات من حبوب ذرة ملونة بألوان مختلفة، أعطت حقل الذرة الذي قام باستزراعه شكلاً جمالياً، في تجربة تعد الأولى على مستوى المنطقة، في الوقت الذي تعجب من هذه النتائج عدد من المهتمين بزراعة الذرة من نوعية الذرة الملونة ونجاحها في المنطقة.

وفي حديث خاص لـ"العربية.نت" قال المواطن عبدالكريم هيجان: "أنا من المحبين للزراعة، وكانت لي سفريات وتنقلات ما بين منطقتي جازان والأحساء، ولظروف الاحتكاك مع الأصدقاء والزملاء في الأحساء، تعرفتُ على تجربة لهم في زراعة الذرة الملونة، وذلك بعد دراسات وتجارب قاموا بها على بذورها ونجحت تجربتهم، فأخذت عينة منها وقمت بزراعتها في مركز الشقيق العام الماضي، وهذا العام كانت النتائج مبهرة وناجحة جداً".

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وأضاف: "إن فكرة زراعة الذرة الملونة تعد إضافة لأي موقع زراعي سوف يتم زراعتها فيه، وحالياً أقوم بعملية تطوير هذه التجربة على مساحات أكبر حتى تكون نتائجها أكبر وذات مردود اقتصادي كبير لمزرعتي، فمنطقة جازان تعد من الأراضي الخصبة جداً ونسبة ملوحة المياه فيها ليست عالية، وتساعد على زراعة الخضراوات وتكون ناجحة خاصة في موسم الربيع".

وأبان عبدالكريم أن نجاح زراعة الذرة الملونة كان تحدياً بالنسبة له واستطاع إنتاج عدة ألوان، ومنها الأحمر والبنفسجي والوردي مع الأبيض وكذلك الأصفر المعتاد، إضافة إلى ألوان أخرى نجح في زراعتها.

وأشار إلى أن موسم زراعة الذرة يكون في فترة الربيع الذي يبدأ مع بداية شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر فبراير وعلى مدى 4 شهور تكون الزراعة فيها ناجحة للذرة، إضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية الأخرى، مشيرا إلى أن الذرة الملونة لا تختلف كثيرا عن الذرة العادية ولكنها تتميز بطعم ألذ بنسبة قليلة عن الذرة العادية.