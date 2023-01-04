مشهد يحبس الأنفاس لإنقاذ طفل من سيل في المدينة المنورة

تابع السعوديون بكل خوف، لحظات إنقاذ طفل غرق في سيل بالمدينة المنورة. ووثق الموقف مقطع فيديو رائج على منصات التواصل يظهر لحظات حُبست فيها الأنفاس، لعملية إنقاذ طفل احتجز وسط سيل جار في المدينة، حيث ظل الطفل واقفاً على صخرة مرتفعة عن منسوب المياه.

وسارعت مجموعة من الشبان لإنقاذه واستخراجه من السيل، بعد تمكنهم من عمل جسر بواسطة لوحين من الخشب، فيما نزل أحدهم وسط المياه وتوجه ناحية الطفل، وقام بحمله، وعاد به إلى الجهة الأخرى، حتى وصل لأصدقائه الذين ساعدوه في إخراج الطفل من السيل.

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إلى ذلك، شهدت المدينة المنورة وعدد من المحافظات التابعة، هطول أمطار غزيرة، فيما دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لعدم الاقتراب من مناطق تجمع مياه الأمطار والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

من جهته توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.