اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرسمة على شاحنة الشاب الباكستاني

سفارة السعودية تكرم باكستانياً رسم صورة ولي العهد على شاحنته

عبّر الشاب "نواز أختر" خلال لقائه بالسفير عن حبه العميق للمملكة وقيادتها

العربية.نت - مريم الجابر 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، بالشاب الباكستاني "نواز أختر" والذي عبر عن حبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوضع صورته ورسمها على شاحنته.

وعبّر الشاب نواز أختر خلال لقائه بالسفير في سفارة السعودية بإسلام أباد عن حبه العميق للمملكة وقيادتها، وأظهر مقطع فيديو نشرته السفارة صورة ولي العهد على الشاحنة تتوسط علمي المملكة وباكستان.

يُذكر أن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر صورة ولي العهد على الشاحنة تتوسط علمي المملكة وباكستان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بكين تهدد بالرد على القيود ضد المسافرين من الصين بكين تهدد بالرد على القيود ضد المسافرين من الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط