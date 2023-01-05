سفارة السعودية تكرم باكستانياً رسم صورة ولي العهد على شاحنته
عبّر الشاب "نواز أختر" خلال لقائه بالسفير عن حبه العميق للمملكة وقيادتها
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، بالشاب الباكستاني "نواز أختر" والذي عبر عن حبه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوضع صورته ورسمها على شاحنته.
وعبّر الشاب نواز أختر خلال لقائه بالسفير في سفارة السعودية بإسلام أباد عن حبه العميق للمملكة وقيادتها، وأظهر مقطع فيديو نشرته السفارة صورة ولي العهد على الشاحنة تتوسط علمي المملكة وباكستان.
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يُذكر أن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر صورة ولي العهد على الشاحنة تتوسط علمي المملكة وباكستان.
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