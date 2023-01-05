شاهد.. رونالدو بمطعم لبناني في ليالي الدرعية بالرياض

بعد انتقاله إلى العاصمة السعودية، زار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فعالية ليالي الدرعية التي بدأت في 1 يناير وتستمر حتى 23 فبراير، ضمن موسم الرياض المقام حالياً، وذلك في حضور وزير الرياضة السعودي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة فيديو يظهر لحظة وصول نجم نادي النصر الجديد، إلى الدرعية، حيث كان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي في استقباله.

فيديو | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في #ليالي_الدرعية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/xASK1YFkrf — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) January 4, 2023

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كما يظهر "الدون" في فيديو آخر وهو على طاولة العشاء برفقة الأمير عبد العزيز بن تركي في مطعم لبناني شهير في موسم الدرعية.

فيديو | البرتغالي كريسيتانو رونالدو يصل #ليالي_الدرعية ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي في استقباله#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/QXOa4qvm4o — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) January 4, 2023

وكان نادي النصر قد قدم رونالدو إلى الجماهير في ملعب مرسول بارك في حفل مبهر وسط أجواء حماسية مساء الثلاثاء.

وأعرب النجم البرتغالي، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفا أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

وفي معرض رسالته لجمهوره في السعودية وحول العالم، قال رونالدو "حضرت هنا للعب والاستمتاع وللفوز ولأشارك في ثقافة النادي والبلد.. أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع النصر".

من جانبه، قال رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، إن وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي إضافة مهمة"، مضيفا "رونالدو ليس صفقة كروية فحسب بل يندرج ضمن رؤية التطوير".

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا حتى صيف عام 2025.