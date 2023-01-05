في عملية مدتها 7 ساعات.. نجاح فصل توأم سيامي سعودي

تمكّن الفريق الجراحي المختص من فصل توأم سيامي سعودي متصل بمنطقة الورك ويشتركان في أسفل الحبل الشوكي وأغشيته، بعملية استغرقت 7 ساعات نفذت على 7 مراحل وشارك فيها 28 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية، ويأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

كما أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذه العملية تأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتعد هذه العملية رقم 53 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأفاد أن البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عاما أن يعتني بـ127 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا دور السعودية الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هذا يجسد الرؤية الطموحة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

مرحلة التخدير

من جانبه، أوضح رئيس قسم تخدير الأطفال الدكتور نزار الزغيبي، أن مرحلة التخدير مرت بسلاسة وتم وضع جميع أجهزة الرقابة الحيوية لضمان سلامة التوأم وتم تعديل خطة التخدير لتناسب استخدام الرقابة الفسيولوجية.

وذكر رئيس قسم جراحة أعصاب الأطفال الدكتور معتصم الزعبي، أن العملية كانت دقيقة نظرا لضيق منطقة التصاق أسفل الحبل الشوكي والحاجة لاستخدام أجهزة الرقابة الفسيولوجية الحديثة لضمان فصل تداخلات الأعصاب وتمت عملية الفصل بفضل الله بسلامة وتم فصل الأغشية والأعصاب وترميمها.

جراحة التجميل

وبينت استشارية جراحة التجميل الدكتورة حنان الحسينان أنه تم تحديد منطقة الاشتراك واستخدام رقعة من الأغشية والجلد المجاور لتغطية الفراغ بعد الفصل لضمان مناسبة شكلها.

وفي نهاية العملية تم فحص العضلات والأعصاب تأكيدا لسلامتها وتغطية الجراح، ثم نُقل التوأم لغرفة العناية المركزة للأطفال لوضعهما تحت الرقابة خلال اليومين القادمين.