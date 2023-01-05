فيديو يثير الإعجاب.. سعودي يستضيف عائلة إسبانية في "كشتة" بحائل

أثار ظهور عائلة إسبانية في مقطع فيديو متداول قضاءهم وقتاً ممتعاً في رحلة برية مع مواطنين إعجاب السعوديين.

وظهرت عائلة من إسبانيا، وهي تشارك مجموعة من السعوديين طعام الإفطار، ويتبادلون أطراف الحديث وسط رحلة برية مجاورة لتضاريس الجبال في حائل.

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المهتم بالكشتات - وتعني رحلات وجلسات البر- في حائل عبد العزيز السويلم هو من استضاف الأسرة الإسبانية في الفيديو المتداول، وقال لـ"العربية.نت": اعتدت على الكشتات منذ 20 عاما، وأنا أخرج إلى أجمل المواقع في حائل، رغبة في الاستمتاع بالطبيعة الجميلة وخصوصا جبل المسمى العملاق المعروف ضمن سلاسل جبال رمان الأسمر، والواقع في منطقة الثنية إلى الشرق من قرية الحامرية جنوب مدينة حائل بنحو 70 كلم ويستهوي العديد من السياح الأوربيين للتخييم في هذا الموقع نظرا للمناظر الخلابة في المكان.

وفي التفاصيل قال السويلم: جمال الموقع جذب هذه الأسرة حين صادفتهم خلال رحلتي للموقع الذي لا يوجد به شبكة أو وسيلة اتصال، وقتها كانوا يشعرون بالخوف بسبب كثرة الذئاب، فدعوتهم للعشاء وتناول الوجبات السعودية، واستضفتهم إلى اليوم التالي، رغم معلوماتي البسيطة في اللغة الإنجليزية إلا أنني تعاملت معهم بكل أريحية.

وتابع حديثه: الاستقبال هو رسالة لسياح السعودية من مختلف الجنسيات، وأهمية ترك أثر للأجيال حول أهمية إكرام السياح والتعامل الطيب معهم، فهذه الرسالة سيحملها الطفل الصغير إلى بلاده عن السعودية وجمالها وكرم أهلها، وسيكون مرشدا سياحيا للسعودية في إسبانيا.