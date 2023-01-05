وزارة الحج السعودية: يسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ.
كما سمحت الوزارة للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، وتضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.
كافة المعلومات عن شروط الحجز والأولويّة، في #التقديم_على_الحج لعام 1444هـ.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/RiUMwOn9FL— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 5, 2023
كذلك، سيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وكذلك وجود "هوية وطنية" للمواطنين أو "هوية مقيم" للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت اليوم عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج، ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
ويمكن للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة التسجيل عبر موقع الوزارة على الرابط: https://localhaj.haj.gov.sa أو عبر تطبيق "نسك" nusuk.sa للهواتف الذكية، واستعراض جميع خيارات باقات الحج ومميزاتها، واختيار الباقة المناسبة، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.
-
السعودية تخفض أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا في فبرايريقل هذا السعر 1.45 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي في يناير طاقة
-
إتاحة الحجز المُبكر للحجاج من داخل السعودية.. وهذه الأسعارأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام ... السعودية
-
السعودية تحافظ على صادراتها النفطية عند 7.21 مليون برميل يوميا في ديسمبرأنتجت أقل بقليل من حصتها المستهدفة في "أوبك+" عند 10.48 مليون برميل يوميا طاقة