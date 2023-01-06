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علما السعودية وأميركا (تعبيرية)

أميركا: حريصون على الشراكة الاستراتيجية مع السعودية

"العلاقات الثنائية بين البلدين تعود لأكثر من 80 عاماً"

العربية.نت
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شدد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي في لقاء مع "العربية/الحدث"، على أن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة.

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وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعود لأكثر من 80 عاماً.

شراكة استراتيجية

كما تابع أن بلاده تحرص على الحفاظ على تلك العلاقة بما يخدم مصالح الشعب الأميركي وأمنه القومي.

ولفت إلى لإدارة الرئيس جو بايدن، نظرة بضرورة استمرار الشراكة الاستراتيجية مع السعودية.

وأكد على ضرورة أن تتبع تلك العلاقات كل ما يتّفق مع مصلحة البلدين وشعبيهما.