اختيار العلا ضمن عجائب الدنيا السبع لعام 2023

اختارت مجلة "كوندي ناست" الأميركية، المختصة بالسفر، مدينة العلا ضمن عجائب الدنيا السبع لعام 2023؛ وذلك ضمن سلسلة تصنيفها لأكثر الأماكن روعة على كوكب الأرض سنوياً، من أجل تسليط الضوء على طبيعتها.

وأوضحت أن العلا مكان ذو تاريخ غير عادي تراثياً وثقافياً، مبينة أنه حتى وقت قريب لم يسمع بها أحد، قبل أن يتغير الوضع فيها وتفتح أبوابها للزوار لاكتشاف منطقة عمرها أكثر من 200 ألف عام.

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في قلب الصحراء الشمالية الغربية للسعودية

كما أشارت إلى أنها تقع في قلب الصحراء الشمالية الغربية للمملكة، ولا يزال الكثير منها غير مكتشف أيضاً، مؤكدة أن التقديرات تشير إلى حفر أقل من 5% من الموقع.

وبينت أن موقع الحجر للتراث العالمي لليونسكو يشتمل على مقابر ضخمة منحوتة في منحدرات من الحجر الرملي الأحمر الصارخ، إضافة إلى أن المدينة القديمة عبارة عن متاهة من المنازل المهجورة من الطوب اللبن التي تتناثر فيها الأشكال الترابية للصحراء.

فنون صخرية

كما كشفت المجلة أن هناك فنوناً صخرية قديمة ومطاعم لطهاة مشهورين، من بينها مرايا التي أنشأها الشيف جيسون أثيرتون الحائز على نجمة ميشلان، وتقع على قمة أكبر مبنى عاكس في العالم.

أما بقية العجائب فتمثلت في مبنى "مونت سان ميشيل" في فرنسا والذي يُعَدّ أعجوبة معمارية، ونهر "بيريتو مورينو" الجليدي في الأرجنتين، و"دير عش النمر" في بوتان، إلى جانب "كابادوكيا" في تركيا، ومنطقة البحيرة في بريطانيا، ومحيط سباق السردين في جنوب إفريقيا.