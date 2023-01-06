بصور جميلة.. مصورون يتفاعلون مع تغريدة وزارة الحج

تفاعل المصورون في السعودية بشكل واسع مع تغريدة وزارة الحج والعمرة، حين دعت لمشاركة أجمل صورة في موسم الحجّ، مع بدء التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

بمناسبة بدء #التقديم_على_الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة



شاركنا أجمل صورة في موسم الحجّ 📸#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/9pWVEw808O — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 6, 2023

وشارك المصورون لقطاتهم الجميلة التي تخص الحج والحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتضمنت لقطات ومشاهد في غاية الروعة لحجاح بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسكهم.









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وذكرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في تويتر اليوم: بمناسبة بدء ⁧‫التقديم على الحج‬⁩ للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة شاركنا أجمل صورة في موسم الحجّ".

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، يوم أمس عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل السعودية، عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.