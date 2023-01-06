رونالدو أهداها كرة بتوقيعه في حفل النصر.. طفلة سعودية: الكرة ليست للبيع

بعدما خطفت الأضواء في حفل تقديم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في مرسول بارك في العاصمة السعودية، روت الفتاة السعودية التي انتقاها النجم البرتغالي من بين الجماهير لإهدائها كرة قدم بتوقيعه، لـ"العربية"، تفاصيل الموقف.

وقالت الصغيرة علياء رداً على سؤال المذيع هل هي من نادت على رونالدو "رونالدو هو أتى لي ليعطيني الكرة"، نافية أن تكون نادت على "الدون".

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كما أضافت "حسبت أنه بيعطي الناس اللي ورايا أو اللي جنبي".

وأوضحت أنها أصبحت محط أنظار الجميع في الملعب بعد إهداء رونالدو، مؤكدة أن "الكرة ليست للبيع".

يذكر أن النادي العاصمي قدم الأسطورة البرتغالي يوم الثلاثاء في ملعب مرسول بارك بالرياض، أمام قرابة 25 ألف مشجع تابعوا الحفل الضخم الذي أقامه النادي العاصمي، قبل أن يدخل أمام الجماهير رفقة عائلته.

"أنا عالمي"

وتحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال حفل تقديمه لاعبا لنادي النصر السعودي، قائلا باللغة العربية: أنا عالمي.

كما أعرب عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفاً أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

وفي معرض رسالته لجمهوره في السعودية وحول العالم، قال رونالدو "حضرت هنا للعب والاستمتاع وللفوز ولأشارك في ثقافة النادي والبلد.. أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع النصر".

وكان النصر أعلن تعاقدا تاريخيا مع الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات يوم السبت في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ الأخير عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي الشهر الماضي.