اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الطفلة علياء لحظة أخذ الكرة من رونالدو في ملعب مرسول بارك بالرياض

رونالدو أهداها كرة بتوقيعه في حفل النصر.. طفلة سعودية: الكرة ليست للبيع

الطفلة علياء قالت لـ"العربية": هو من جاء لي.. واعتقدت أنه سيعطي الكرة لمن خلفي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعدما خطفت الأضواء في حفل تقديم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في مرسول بارك في العاصمة السعودية، روت الفتاة السعودية التي انتقاها النجم البرتغالي من بين الجماهير لإهدائها كرة قدم بتوقيعه، لـ"العربية"، تفاصيل الموقف.

وقالت الصغيرة علياء رداً على سؤال المذيع هل هي من نادت على رونالدو "رونالدو هو أتى لي ليعطيني الكرة"، نافية أن تكون نادت على "الدون".

كما أضافت "حسبت أنه بيعطي الناس اللي ورايا أو اللي جنبي".

وأوضحت أنها أصبحت محط أنظار الجميع في الملعب بعد إهداء رونالدو، مؤكدة أن "الكرة ليست للبيع".

يذكر أن النادي العاصمي قدم الأسطورة البرتغالي يوم الثلاثاء في ملعب مرسول بارك بالرياض، أمام قرابة 25 ألف مشجع تابعوا الحفل الضخم الذي أقامه النادي العاصمي، قبل أن يدخل أمام الجماهير رفقة عائلته.

شاهد.. رونالدو يضحك ويروي موقفا طريفا قبل مباراة النصر سوشيال ميديا شاهد.. رونالدو يضحك ويروي موقفا طريفا قبل مباراة النصر
شاهد.. رونالدو بمطعم لبناني في ليالي الدرعية بالرياض السعودية شاهد.. رونالدو بمطعم لبناني في ليالي الدرعية بالرياض

"أنا عالمي"

وتحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال حفل تقديمه لاعبا لنادي النصر السعودي، قائلا باللغة العربية: أنا عالمي.

كما أعرب عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفاً أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

وفي معرض رسالته لجمهوره في السعودية وحول العالم، قال رونالدو "حضرت هنا للعب والاستمتاع وللفوز ولأشارك في ثقافة النادي والبلد.. أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع النصر".

وكان النصر أعلن تعاقدا تاريخيا مع الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات يوم السبت في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ الأخير عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البصرة تتزين لـ "خليجي 25".. أجواء احتفالية لمشجعي الفرق المشاركة البصرة تتزين لـ "خليجي 25".. أجواء احتفالية لمشجعي الفرق المشاركة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط