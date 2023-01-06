إرث من الآباء والأجداد.. عصيدة التمر دفء الأحسائيين في الشتاء

مع موجات البرد القارس وزخات المطر، يتسابق الأحسائيون شرق السعودية إلى صنع "عصيدة التمر" في عادة شتوية يتقاسم فيها الأهالي الدفء على الطبق المستدير.

فالعصيدة هي من الأكلات السعودية الموسمية، وتمتاز بكونها عامل دفء بجودة مكوناتها وقيمتها الغذائية العالية.

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وبطبيعة الحال هي إرث من الآباء والأجداد استطابوا لذتها وورثوا محبتها. كما أن تناولها في الشتاء يزيد من إحساسهم بلذتها.

دقيق البر

لكن ما يميز العصيدة في الأحساء هو نظير اعتماد صنعها على دقيق البر وما تجود به النخلة من الدبس والتمر الحساوي، وإضافة مكونات الهيل والزعفران.

والعصيدة من السكريات سريعة الهضم والامتصاص التي يتم تحويلها بسرعة إلى مصادر طاقة للجسم. كذلك تحتوي على دقيق البر الذي يعد منجماً للعديد من العناصر الغذائية. وتضيف رشات الفلفل الأسود عند تناولها نكهة فريدة ودفئا في الشتاء.

فلكل مدينة شكل ونوع من العصيدة، لكن الأحساء أنتجت أفخر العصائد.

مكانة خاصة

جرت العادة في الواحة قديماً تناول عصيدة التمر في الصباح الباكر كوجبة إفطار لما تحتويه من عناصر غذائية كبيرة تجلب الطاقة والدفء، كما أنها كانت من الوجبات التي تقدم للنساء في فترة النفاس، حيث إنها تعمل على تعويض الأم عن العديد من العناصر التي تفقدها في فترة الحمل، وتساعد الجسم على استعادة وظائفه المختلفة.

ومن العادات الجميلة التي اعتادها الأحسائيون هي عمل أكثر من طبق وتقديمه للأقارب والجيران لما لها من مكانة خاصة في ليالي الشتاء الباردة.

طريقة العصيدة الأحسائية

وعن طريقة صنع العصيدة، تقول فاطمة محمد، إحدى ربات البيوت، إنه في البداية يتم تحميص الدقيق ويطبخ التمر في إناء آخر ويضاف إليه الماء المغلي والزبدة على نار متوسطة حتى يذوب، ويترك جانباً حتى يفتر ثم يضاف التمر إلى الطحين تدريجياً ويعصد "بملعقة الخشب" حتى يتكون خليط متجانس، ثم يوضع على نار هادئة حتى ينضج الطحين.

كما ختمت أنه أخيراً تقدم في طبق دائري، تتوسطه حفرة يسكب فيها السمن ويزين برشات الفلفل الأسود.

فوائد العصيدة الأحسائية

يشار إلى أن عصيدة التمر تساعد على زيادة الطاقة في الجسم بشكل طبيعي وبمكونات مغذية.

كما أنها تعمل على تقوية الأعصاب وتحافظ على ترطيب الجسم.

بالإضافة إلى أنها تسهم في نشاط الغدة الدرقية وتحسين الأوعية الدموية، حيث إنها من المأكولات المحاربة لفقر الدم ومفيدة جداً لمرضى الأنيميا لوجود نسبة عالية من الحديد. وتشتمل أيضاً على الفيتامينات الأساسية للجسم منها (أ) و (ب) و (سي) وغيرها.