فيديو يحبس الأنفاس.. إنقاذ شخصين احتجزا في سيل وادٍ بالمدينة المنورة

وثق مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة إنقاذ الدفاع المدني بالمدينة المنورة، شخصين احتجزا في سيل إحدى الأودية بمشاركة طيران الأمن، وسط مياه السيل الغزيرة التي أحاطت بهما من كل جانب.

كما أظهر المقطع المصور تمكن الدفاع المدني من إنقاذ المحتجزين الاثنين، وسحبهما بواسطة حبال إلى داخل الطائرة.

مدني #المدينة_المنورة ينقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن، وهما بصحة جيدة - ولله الحمد. pic.twitter.com/46RnMAxJ9c — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 5, 2023

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من جهته أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق السعودية، والذي أكد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي لجريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما أوضح أن الحالة ستكون أيضاً على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، على أن تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأضاف، أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم.