السعودية.. انتشال أشخاص غرقوا في تجمعات مياه الأمطار

على الرغم من تحذيرات ومطالبات الدفاع المدني السعودي بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار، فإن البعض تساهل مع هذه التنبيهات والتحذيرات، في الوقت الذي انتشلت فرق الدفاع المدني في السعودية أشخاصاً غرقوا في مستنقعات مائية ومواقع لتجمعات الأمطار.

وذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن فرق الدفاع المدني في عسير‬⁩ قامت بانتشال جثة شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان، بينما انتشل الدفاع المدني بالمدينة المنورة‬⁩ شخصًا غرق في تجمع لمياه الأمطار.

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وأوضح أن مدني القصيم‬⁩ أنقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية لافتاً إلى أنهما بصحة جيدة، وقد دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة كذلك عدم تجاوز مجاري السيول، والحرص على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، كما شدد على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار.