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ايقاف جبري لمخالف في الرياض
من الفيديو

"والله كفو".. فيديو يثير الإعجاب لرجل مرور يوقف مفحط بالرياض

مرور منطقة الرياض أعلن عن ضبط مركبة ظهر قائدها في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية منها (التفحيط - السرعة الزائدة - عدم الوقوف لرجل الأمن)

العربية.نت - نادية الفواز
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أثار فيديو تداولته مواقع التواصل، ظهر فيه رجل مرور يقوم بإجبار أحد المخالفين للأنظمة في أحد شوارع الرياض على التوقف بالقوة إعجاب السعوديين مشيدين بأداء رجل الأمن في هذا الموقف الخطير.

وظهر في المقطع سيارة مرور وهي تقف أمام مسار مركبة من نوع "شاص" قام صاحبها بالتفحيط وعكس السير، معرضاً حياة الآخرين للخطر، فيما قال من كان يصور الفيديو "والله كفو المرور"، في إشارة إلى شهامة رجل الشرطة.

كما طالب رواد التواصل الاجتماعي بتكريم رجل المرور لشجاعته، ومواجهته المفحط وإرغامه على التوقف.

كذلك طالبوا بفرض عقوبة صارمة على هذه النوعية من المخالفين في الشوارع، لأن تهديدهم يطال الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بسبب التفحيط.

من جهته كشف مرور منطقة الرياض عن ضبط مركبة ظهر قائدها في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية منها (التفحيط - السرعة الزائدة - عدم الوقوف لرجل الأمن)، معرضًا سلامة الآخرين للخطر، وجارٍ ضبطه وإحالته إلى الجهة المختصة.

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