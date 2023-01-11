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ساعة كريستيانو رونالدو

هذه قصة ساعة رونالدو ذات الأرقام العربية

خبير يكشف لـ"العربية.نت" قصة ساعة نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو

العربية.نت – ماجد الحطاب
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صرف العالم أنظاره إلى الرياض فور ما أعلن نادي النصر السعودي توقيعه مع اللاعب العالمي، كريستيانو رونالدو، وظلت تحركاته تحت المراقبة، وردود أفعاله تسرق الأضواء، حتى وهو خارج قائمة فريقه العاصمي، في آخر مبارياته في الدوري السعودي بالجولة الثانية عشرة أمام الطائي.

"الرؤية التي يعمل بها نادي النصر، ملهمة جداً".. كانت هذه كلمات اللاعب البرتغالي حين تدثر بالقميص الأصفر. آنئذ حلقت أصداء الخبر في أنحاء البسيطة، وتلهف الناس إلى رؤيته في ملعب "مرسول بارك" حين تحل أول مواجهة لنادي النصر بعد وفود رونالدو.

لم يتسنَ لـ"صاروخ ماديرا" المشاركة في تلك المباراة، إلا أنه أول الواصلين للملعب مع لاعبي العالمي، وتجول في المنصة والتقط الصور مع المشجعين وهو يتهندم بقميص تدريبات فريقه، وكان لزيّه حظوظ الشهرة نظراً لمكانته العالمية، وعلى إثر ذلك تناقل معجبوه صوره، لافتين الانتباه إلى ساعته التي تحيط معصمه، ذات الأرقام عربية.

ساعة كريستيانو رونالدو
ساعة كريستيانو رونالدو

اقتنص رونالدو اختيارات توحي بتناغمه مع طبيعة المكان الذي يحضر به، ولذا انتقى ساعة مميزة وفريدة. وفي هذا الصدد قال صاحب حساب "عالم الساعات" لـ"العربية.نت" بأن الساعة التي ارتداها رونالدو من ماركة "رولكس" هي "كوزموغرافدايتونا"، مطعّمة بالألماس بتصميم الباغيت، الشائع في المجوهرات والخواتم والساعات، وسُمي بهذا نسبة للخبز الفرنسي الشهير، وهو ماس صغير يكون مستطيلا أو مربعا، وحوافه مستقيمة أو مدببة وجوانبه طويلة.

كريستيانو رونالدو مع المشجع القطري غانم المفتاح
كريستيانو رونالدو مع المشجع القطري غانم المفتاح

وأوضح "عالم الساعات" أن الساعة البلاتينيوم المتزينة بأرقام عربية، يقدّر سعرها ما يقارب الـ 650,000 ألف ريال سعودي، كما كان ظهورها الأول بنسختها العادية عام 1963 بتصميم يلبي احتياجات سائقي سيارات السّباق المحترفين. وبسبب أدائها العالي ومقياس تاكيمتري وثلاثة عدّادات، تسمح الساعة لمستخدمها قياس الوقت المنقضي، بجانب أن إطارها مقاوم للصدأ ومضاد للخدش ولا يتضرر لونه بالأشعة فوق البنفسجية، وهو مصنوع من السيراميك ومطلي بطبقة رقيقة من الذهب أو البلاتين.

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