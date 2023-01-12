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مجندات سعوديات

في هذه التخصصات.. تخريج 255 من المجندات السعوديات

في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

العربية.نت - مريم الجابر
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تخرجت 255 فتاة سعودية، اليوم الأربعاء، من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والذي شهد الحفل مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.

البسامي خلال حفل التخريج
البسامي خلال حفل التخريج

وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.

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