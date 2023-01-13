الحج السعودية تبرم اتفاقيات مع عدة دول لرفع جودة خدماته

وقّعت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عدداً من اتفاقيات الحج مع 15 وفداً من عدة دول إسلامية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري، وامتداداً للجهود المبذولة لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، مثل الوزارة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاطعلى، وذلك هامش مؤتمر ومعرض «إكسبو الحج».

وتضمنت اتفاقيات الحج المُوقعة الحصص المُخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشؤون الحج.

مادة اعلانية

والتقى نائب وزير الحج والعمرة، وفداً من مصر، والإمارات، والسنغال، وغانا، وتشاد، وطاجاكستان، وأفغانستان، والهند، وتايلاند، وجنوب أفريقيا، وقيرغيزستان، وبنين، وسيريلانكا، ودولة تنزانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقات المشتركة بشؤون الحجاج، ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من حكومة السعودية، بالشراكة والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في منظومة الحج في السعودية.