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خاص

السديري: الملك عبد العزيز رفض طلب البنا لإنشاء فرع للإخوان في السعودية

ويرى أن الحركات الإسلامية تغلغلت في قطاع التعليم السعودي في سبعينات وتسعينات القرن الفائت، واستغلت هذه المدارس والجامعات لبث أفكارها واستقطاب الطلاب

الرياض - قناة العربية
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يستضيف برنامج "سؤال مباشر" نائب وزير الشؤون الإسلامية السعودي الأسبق الدكتور توفيق السديري للحديث عن حركات الإسلام السياسي، أين بدأت ومتى وصلت إلى المنطقة العربية.

وتحدث السديري للعربية عن كتابه "تشخيص الصحوة"، وأن حركات الإسلام السياسي بدأت في الهند وأول تنظيم للإخوان المسلمين نشأ في السعودية في العام 1937.

د. توفيق السديري – نائب وزير الشؤون الإسلامية الأسبق سؤال مباشر د. توفيق السديري – نائب وزير الشؤون الإسلامية الأسبق

وأضاف السديري أن حسن البنا كان يستغل ذهابه إلى الحج لإنشاء التنظيم في شكل غير معلن، وعرض البنا على الملك عبد العزيز فكرة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، وهو ما رفضه الملك عبد العزيز في شكل قاطع.

ويرى أن الحركات الإسلامية تغلغلت في قطاع التعليم السعودي في سبعينات وتسعينات القرن الفائت، واستغلت هذه المدارس والجامعات لبث أفكارها واستقطاب الطلاب.

شدّد أن السعودية قطعت الطريق على التنظيمات المتطرفة خصوصاً في الأعوام الخمسة الأخيرة، مُنبّهاً إلى أن قطاع التعليم ما زال مستهدفا في شكل كبير من قبل "الصحوة". القرون الوسطى.

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