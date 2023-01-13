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جانب من المضبوطات

السعودية: إحباط تهريب أكثر من 81 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة

منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ

العربية.نت - الرياض
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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، عُثر على 81.3 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، مخبأة في تجويف سقف المركبة.

وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليه وهو شخص واحد.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، داعيةً في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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