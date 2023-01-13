شاهد.. شيخ سعودي يغطي باكستانيا في المسجد النبوي بردائه
توالت الدعوات للشيخ على مشاعره الإنسانية التي تمثل نموذجا يُقتدى به
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في موقف إنساني يدل على المشاعر النبيلة والتعاطف والتراحم، ضرب أحد المصلين في المسجد النبوي أروع الأمثلة والتعامل الإسلامي الصحيح، حيث قام الشيخ جبير بن حمود الوصيف المخلّف، في موقف يدل على الرحمة، بتغطية زائر باكستاني بردائه، بعدما رآه نائما ويشعر بالبرد في المسجد النبوي.
وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو يظهر المشهد في المسجد النبوي، وقال أحد المغردين: "هذا الرجل المعمر من أهل المدينة المنورة وجد أن الرجل الباكستاني يشعر بالبرد فغطاه بردائه، ربي يجزيه ويعطيه الصحة والبركة في العمر، فالمسجد النبوي موطن البركات و الطاعات".
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وتوالت الدعوات للشيخ على مشاعره الإنسانية التي تمثل نموذجا يُقتدى به.
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