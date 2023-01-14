اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خلال ارتطام السيارة بالدراجات النارية
خلال ارتطام السيارة بالدراجات النارية

شاهد سيارة مسرعة تدهس قائدي دراجات نارية في القطيف

قال المرور إن الحادث وقع إثر تجاوز مستخدمي الدراجات للإشارة الضوئية الحمراء، ونتج عنه اصطدامهم بمركبة

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أثار مقطع فيديو لسيارة مسرعة تعبر الطريق، وتدهس عدداً من سائقي الدراجات النارية عند تقاطع طرق في القطيف شرق السعودية، غضب السعوديين، بعد أن تطاير قائدو الدراجات النارية من جراء قوة الاصطدام، واستقر أحدهم تحت إطار السيارة.

وأشارت مصادر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص من سائقي الدراجات وحالتهم مستقرة، حيث أصيبوا برضوض وخدوش، وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي السرعة الزائدة عن اللزوم وعدم الالتزام بقواعد السير، وما يمكن أن تتسبب به من نتائج كارثية لا تحمد عقباها.

إلى ذلك، كشف مرور المنطقة الشرقية عن ملابسات حـادث الدهس الذي وقع على كورنيش القطيف، الجمعة، وأسفر عن تسجيل عدد من الإصابات.

وقال المرور إن الحادث وقع إثر تجاوز مستخدمي الدراجات للإشارة الضوئية الحمراء، ونتج عنه اصطدامهم بمركبة، وأسفر عن وقوع 3 إصابات متوسطة، وتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غيرة ورسالة نصية في الجنازة.. مذكرات هاري تواصل إثارة الجدل غيرة ورسالة نصية في الجنازة.. مذكرات هاري تواصل إثارة الجدل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط