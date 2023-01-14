شاهد سيارة مسرعة تدهس قائدي دراجات نارية في القطيف

أثار مقطع فيديو لسيارة مسرعة تعبر الطريق، وتدهس عدداً من سائقي الدراجات النارية عند تقاطع طرق في القطيف شرق السعودية، غضب السعوديين، بعد أن تطاير قائدو الدراجات النارية من جراء قوة الاصطدام، واستقر أحدهم تحت إطار السيارة.

وأشارت مصادر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص من سائقي الدراجات وحالتهم مستقرة، حيث أصيبوا برضوض وخدوش، وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي السرعة الزائدة عن اللزوم وعدم الالتزام بقواعد السير، وما يمكن أن تتسبب به من نتائج كارثية لا تحمد عقباها.

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إلى ذلك، كشف مرور المنطقة الشرقية عن ملابسات حـادث الدهس الذي وقع على كورنيش القطيف، الجمعة، وأسفر عن تسجيل عدد من الإصابات.

وقال المرور إن الحادث وقع إثر تجاوز مستخدمي الدراجات للإشارة الضوئية الحمراء، ونتج عنه اصطدامهم بمركبة، وأسفر عن وقوع 3 إصابات متوسطة، وتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.