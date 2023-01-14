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مشاهد من وادي مراج - تصوير رشود الحارثي
مشاهد من وادي مراج - تصوير رشود الحارثي

مشاهد مذهلة لسيل وادي مراج في السعودية

وثق فيديو جمال المنظر والشلالات المتدفقة من الأرض، والخضرة التي ملأت المكان

العربية.نت - نادية الفواز
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ظهر وادي مراج في جنوب غميقة شرق الليث بالسعودية، في منظر جمالي يأسر الأنظار وقت هطول الأمطار الشتوية.

ووثق فيديو جمال المنظر والشلالات المتدفقة من الأرض، والخضرة التي ملأت المكان.

المصور الضوئي وعاشق تتبع الأمطار، رشود الحارثي، قال لـ "العربية.نت": "الموقع ظهر في غاية الجمال بعد هطول الأمطار التي حولت الموقع إلى جنة خضراء، تركض فيها المياه من مختلف الاتجاهات، مما جعله وجهه للعديد من المصورين الذين قاموا بتوثيق جمال الموقع والخضرة الطاغية، ونشر أجمل الصور لتأثير الأمطار على الموقع".

من جهته أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والقصيم والرياض والشمالية وعسير والباحة والشرقية وجازان.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطاراً متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الموية، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت، فيما تشهد الشعيبة أمطاراً رعدية حتى الساعة الـ14.00 من مساء السبت، وتشهد المظيلف والقنفذة أمطاراً غزيرة وسيولاً وتساقط البرد، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء السبت.

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وحذر المركز منطقة مكة المكرمة أيضاً من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على الليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 14.00 من مساء السبت، فيما تشهد الطائف ضباباً كثيفاً حتى الساعة العاشرة صباحاً،

وكذلك تشهد المنطقة أمطاراً رعدية تشمل أضم وميسان والعاصمة المقدسة والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.

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