جداريات الخط العربي تزين الطريق المؤدي إلى المسجد الحرام

ظهرت الجداريات بألوانها الزاهية موشحة بالخط العربي، على طرقات مكة المكرمة، وقد لفتت هذة الجداريات أنظار الزائرين، بأشكال الفنون والأنماط المختلفة للخط العربي.

وركزت الأمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ أطول جدارية حروفية في العالم، وذلك في شارع الملك عبدالعزيز بمحبس الجن بالعاصمة المقدسة الطريق المؤدي إلى المسجد الحرام.

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وتقدم الجدارية جمالاً يحمل تراث الشعوب، أفكارها وتاريخها على مر العصور، وتعرض وتقدم رسالة ثقافية من ناحية.

رسالة جمالية

ومن ناحية أخرى رسالة جمالية تخطف الأنظار ذات الذوق الرفيع، كما تمثل الجداريات عمل من ضمن الأعمال التوثيقية التي تتناول عبق الماضي وأصالته، وتتحدث عن الحاضر بكل معانيه، ولا تغفل عن ذكر المستقبل.

وعرف الفن الجداري بأنه من أقدم أشكال الفن البشري، هذا ما تشير إليه لوحات الكهوف في معظم المستوطنات البشرية القديمة حول العالم، حيث كان الفن بأنواعه وسيلة الإنسان البدائي في عصور ما قبل التاريخ، لتجسيد رسومات اعتقد بقدرتها على حمايته ودفع الشرور عنه، فكان بذلك أول مصمم للجداريات في التاريخ.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة، تنظم مسابقة الرسم على الجداريات وتشكيل الحروف العربية، ضمن فعالية النحت والمجسمات الجمالية، حيث يعد الخط العربي من أهم مظاهر الحضارة العربية والإسلامية، التي تنبع أهميته من ارتباطه بالقرآن الكريم وهو من أهم الفنون الكتابية والبصرية، كما يشارك فريق من جامعة أم القرى من قسم الفنون البصريَّة في كُليَّة التَّصاميم والفنون من حيث تحسين المشهد الحضري لذلك.