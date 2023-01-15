عن 61 عاما.. وفاة نجم المنتخب السعودي شايع النفيسة

توفي، اليوم الأحد، شايع النفيسة نجم نادي الكوكب والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الثمانينات عن عمر يناهز الـ61 عاماً وسيصلى عليه الاثنين في محافظة الخرج.

ومن بين 32 مباراة دولية شارك فيها، لعب أساسياً في 23 مباراة، ونجح في تسجيل 10 أهداف في شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر وعمان والكويت ونيبال والصين وقطر.

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وكانت أولى مبارياته الدولية مع المنتخب السعودي أمام منتخب إندونيسيا في 12 من ديسمبر من عام 1980، حيث انتصر الأخضر بثمانية أهداف نظيفة سجل منها هدفين، كما لعب في تصفيات كأس العالم 1982 وشارك في مباراة البحرين التي فاز فيها الأخضر بهدف نظيف، كما شارك في كأس الخليج التي جرت بالإمارات عام 1982 وبعمان عام 1984 وفي كأس الخليج التي جرت في البحرين عام 1986.

وكان لاعباً مؤثراً في قيادة المنتخب السعودي للفوز بكأس أمم آسيا، حيث سجل الهدف الأول في شباك منتخب الصين عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة قبل أن يعزز ماجد عبدالله كبير هدافي السعودية النتيجة بهدف ثانٍ في شباك "التنين"، كما شارك في تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.

وساهم النفيسة أحد أفضل مهاجمي الكرة السعودية في الثمانينات في بلوغ المنتخب السعودي إلى نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، حيث شارك في نهائي المسابقة أمام كوريا الجنوبية والتي خسرها "الأخضر" بهدفين نظيفين.

وأشرف على تدريبه البرازيليون الثلاثة الشهير مانيللي زاغالو وخوسيه كاستيلو وعميد مدربي السعودية خليل الزياني.

وقاد النفيسة فريق الكوكب، أحد أندية الدرجة الأولى حينها، إلى الصعود للدوري السعودي في وقت كان مليئاً بالنجوم الكبار أمثال ماجد عبدالله وصالح النعيمة ومحمد عبد الجواد وأمين دابو وعثمان مرزوق وحقق مع فريقه نتائج لافتة في الدوري السعودي في تلك الفترة.

ووسط تميزه وتألقه في تلك السنوات نجح في خطف الأنظار والأضواء في الكرة السعودية، حيث تلقى عروضاً حينها للانتقال من الكوكب لأندية الهلال والنصر والاتحاد لكنه فضل البقاء مع ناديه الحاضر في محافظة الخرج.