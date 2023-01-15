بـ"دلة القهوة" استوقف سعوديون بطل رالي داكار

"يالله حيه.. لا تعبت" بهذه الجملة استوقف شبان سعودي، أحد المشاركين في بطولة رالي داكار لتناول القهوة السعودية، وقد راج في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة شباب سعوديون يستوقفون بطل الرالي الصحراوي ناصر العطية‬⁩ وذلك لتناول القهوة خلال مشاركته في منافسات رالي داكار.

وفي حديث لـ"العربية.نت" عن هذا الموقف قال سليمان الشيباني: "قدمنا من مدينة الدمام أنا وأصدقائي العشرة للتنزه في طريق سلوى، وكنا ننتظر سيارات الرالي وبعد تناول وجبة الغداء، قمنا بإعداد القهوة، وحينها نقوم بمتابعة سناب ناصر العطية وأخبار داكار، وذلك لمعرفة مرور العطية من الموقع، وعندما لاحظنا اقترابه من موقعنا، قمنا بإيقافه للترحيب به والتصوير معه".

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وأضاف: "خلال استيقافنا للعطية تفاجأنا بأحد أصدقائنا في الرحلة قام بجلب (دلة القهوة)،ولبى دعوتهم وتناول معهم هو ومساعده القهوة السعودية والشاي".

وأكمل قائلاً: "كان العطية متواضعا جداً وشكرنا على الكرم والضيافة وقال لنا: ماقدرت أخليكم وأمشي أنتم أهل السعودية أهل الكرم والطيب.. إنه شعور جميل وفرحة كبيرة عشناها أنا وأصدقاء الرحلة لموقف العطية".