السعودية.. إطلاق برنامج لكشف خطر "الجماعات المتطرفة"

أعطى مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، شارة بدء انطلاق برنامج توعوي فكري، يهدف إلى تعزيز دور الفتوى في أمن المجتمع، وبيان خطر الجماعات المتطرفة التي تتبنى السياسة لتنفيذ مخططاتها الحزبية.

ويهدف البرنامج -الذي ينطلق تحت شعار "دور الفتوى في أمن المجتمع"، ويستهدف منسوبي رئاسة هيئة البحوث العلمية والإفتاء- لتعزيز الأمن الفكري الشامل، عبر تأهيل منسوبي الرئاسة، للقيام بواجبهم الشرعي، والوقاية من الانحرافات الفكرية، من خلال معالجة طرفي الانحراف والغلو والتطرف، وزعزعة أمن المجتمع.

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ويناقش البرنامج عدداً من الموضوعات التي تشمل تعظيم النصوص الشرعية، والموقف من الفتن، خاصة التكفير والاعتصامات والمظاهرات، ونماذج من الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عليها التي تدمر الفرد والمجتمع، وبناء الوطن والأمة من خلال إثارة الفتن والتشكيك بثوابت الشرع المطهر.

وأكد المستشار والمشرف على البرنامج الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، أن البرنامج سيقام في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وفروع الشؤون الإسلامية وإدارات التعليم، ويشارك في تنفيذه مجموعة علماء من مفوضي الإفتاء والمستشارين المتخصصين في موضوعات الأمن الفكري، إلى جانب مشاركة الجهات الحكومية الأخرى التي تُعنى بهذا الجانب من خلال تفعيل الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة.