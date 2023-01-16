شاهد.. صخور تتساقط على عقبة التوحيد بالسعودية دون إصابات

تساقط عدد من الصخور الضخمة نتيجة الأمطار، على عقبة التوحيد الرابطة بين النماص ومحافظة المجاردة بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو مادية.

في التفاصيل، أعلنت وزارة النقل السعودية بالتعاون مع الجهات الأمنية إغلاق "عقبة التوحيد" بمحافظة النماص مؤقتًا، داعية الوزارة الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار.

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كما أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات على منطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

انهيار صخري يتسبب في إغلاق عقبة التوحيد الرابطة بين #النماص و #المجاردة جنوب غرب #السعودية.. ووزارة النقل تعلن إغلاق العقبة مؤقتا pic.twitter.com/oHeMkQoMZ4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 15, 2023

ضباب كثيف وتدنٍّ في الرؤية

وأكد أن المنطقة تشهد ضبابا مع تدنٍّ في الرؤية.

كما تشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب حتى العاشرة صباحا.

يشار إلى أن الساعات الماضية كانت شهدت أمطاراً غزيرة لحقها ضباب كثيف خيّم على أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.

ووفق السلطات، ستستمر هذه الموجة حتى العاشرة صباحاً.