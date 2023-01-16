بمشاركة وفد سعودي.. انطلاق اجتماعات منتدى "دافوس"

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 الذي سيعقد في مدينة دافوس السويسرية، ويستمر حتى 20 يناير الجاري، تحت شعار "التعاون في عالم غير مترابط"، وذلك بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى.

وسيسلّط الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم.

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كما سيناقش الوفد السعودي في مشاركاته خلال الجلسات الحوارية، الحاجة إلى الاستثمار في الحلول التحولية لدفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، وتعزيز مرونة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد، والتأكيد على أهمية ضمان شمولية أمن الطاقة للجميع.

وسيشارك الوفد السعودي خبراته مع المجتمع الدولي خلال المنتدى حول كيفية تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرؤى العميقة حول أفضل الحلول والممارسات التي طورتها المملكة للحفاظ على أدائها المتين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

الوفد السعودي

ويضم الوفد السعودي في المنتدى سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.