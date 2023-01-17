الثلوج تعود على جبل اللوز للمرة الرابعة خلال هذا العام

شهد جبل اللوز في منطقة تبوك، مساء أمس الاثنين، تساقط للثلوج للمرة الرابعة خلال هذا الموسم، في الوقت الذي انخفضت فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، حيث يعتبر جبل اللوز من أكثر الأماكن التي تشهد تساقطا للثلوج في السعودية، مما يجعله مقصد للزائرين من داخل وخارج المملكة.

ووثق المصور محمد الشقيقي، لحظات تساقط الثلوج التي شدتها منطقة تبوك يوم أمس على قمم جبل اللوز، وقال إن العديد من المصورين وجدوا في جمال الثلج مادة مميزة لصورهم، في الوقت الذي توافد على قمم جبل اللوز العديد من الزوار والسياح حتى من خارج السعودية، لتكون الوجهة الجديدة التي سوف تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في نسختها التاسعة، ولفعاليات التزلج على الجليد في الهواء الطلق، والتي سوف تكون أحد العلامات البارزة للمشاريع العملاقة في المنطقة.

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كما ستشهد القمم الجبلية ابتكاراً هندسياً فريداً لا مثيل له على مستوى العالم وتجربة جديدة غير مسبوقة تعكس الأسلوب المستقبلي للمعيشة والعمل والترفيه، نظير ما تتميز به القمم الجبلية من ارتفاع يصل إلى حوالي 2600 متر فوق سطح البحر.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار حالة هطول الأمطار والثلوج على منطقة تبوك هذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدد من مناطق المملكة.