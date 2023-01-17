تفاصيل حضور المائدة السعودية بمدينة ليون الفرنسية

كشفت هيئة فنون الطهي اللثام عن مشاركتها في الحدث العالمي للضيافة وخدمة الطعام، معرض SIRHA 2023، الذي يعد من أهم المعارض العالمية، ومقرر أن يبدأ الخميس المقبل 19 يناير ويستمر حتى 23 يناير بمدينة ليون في فرنسا، لإبراز وترويج ثقافة فن الطهي السعودي دولياً.

وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها في المعرض، وتتمثل في جناح تصل مساحته إلى 310 أمتار، لتبرز من خلاله الهيئة ثقافة فنون الطهي السعودي، والإرث الثقافي للمملكة، من خلال مطعم وكافيه "إرث" التابع لهيئة فنون الطهي، والذي سيقدم فرصة تذوق الأكلات والقهوة السعودية، وتجربة الواقع الافتراضي، إلى جانب عرض ونشر المنتجات السعودية.

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ويعد معرض SIRHA 2023 الحدث العالمي المرجعي لخدمات الطعام والضيافة، ويشهد وجود أكثر من 4 آلاف عارض وعلامة تجارية، ويهدف إلى عرض أخبار الشركات العالمية المتعلقة بقطاعات الحلويات، والديكور المنزلي، والمخبوزات، والمشروبات، والمعدات والتقنيات ذات العلاقة بالطهي وفنونه، وفنون الطهي في الفنادق، بالإضافة للمعارض التجارية الأخرى المتخصصة في المواد الغذائية؛ ليجمع كل الجهات الفاعلة في بيئة واحدة للاستكشاف، والحصول على مصدر إلهام لتأسيس الأعمال واقتناص الفرص المتاحة في القطاع.