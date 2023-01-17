حكاية سلفي.. جوني ديب ووزير الثقافة السعودي في العلا

علق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان على صورة سلفي جمعته مع النجم الأميركي جوني ديب "في العلا التاريخية بقوله: أوقات طيبة".

وظهر ديب وهو يستمتع بوقته في مدينة العُلا ويستكشف المعالم الأثرية والتاريخية للمدينة.

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وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من إعلان "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" السعودي، مشاركته في إنتاج الفيلم الجديد لـ "جوني ديب"، والفيلم دراما فرنسية يؤدّي فيها نجم هوليود دور الملك لويس الخامس عشر.

ويعتبر هذا الدور البطولة الأولى للنجم الأميركي منذ المحاكمة الشهيرة التي خضع لها بعدما اتّهمته طليقته الممثلة آمبر هيرد بأنه كان يعنّفها جسدياً.

ويحمل الفيلم اسم "Jeanne du Barry" سيّدة البلاط الملكي وعشيقة الملك لويس التي تؤدي دورها "مايوين"، وهي أيضًا مخرجة الفيلم.