السعودية.. إدانة 4 وافدين بتهمة تزييف النقود وسجنهم 5 سنوات

أصدر القضاء السعودي أحكاماً بالسجن على 4 وافدين أدينوا بتزييف العملات، حسب ما كشفته النيابة العامة اليوم.

وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة في السعودية، اليوم الأربعاء، أن نيابة الجرائم الاقتصادية كانت قد وجهت الاتهام لتشكيل إجرامي منظم مكون من أربعة وافدين من جنسية آسيوية بتهمة تزييف النقود.

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وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم لمبلغ قدره 8700 ريال مزورة. وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة.

وصدرت بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها 120 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم.

وأكد المصدر على مضي النيابة العامة في حماية العملة المالية النقدية، مشدداً على حظر السلوكيات الآثمة في هذا الشأن تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقاً للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.