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المجندات خلال الحفل
المجندات خلال حفل التخرج

تخريج 211 مجندة سعودية بمديرية السجون

تلقت الخريجات شهادات استكمال المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني

العربية.نت - مريم الجابر
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شهد مدير عام السجون في السعودية، اللواء ماجد بن بندر الدويش، حفل تخريج 211 مجندة، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون، وذلك بحضور ممثلين من القطاعات الحكومية وذوي الخريجات.

وخلال الحفل الذي كان برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، تلقت الخريجات شهادات استكمال المهارات الميدانية والعلوم الأمنية التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا للمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.

وهنأ مدير عام السجون الخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بإخلاص وتفانٍ وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن.

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